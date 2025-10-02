Ak Partili Vekilin yaralandığı ve 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni detaylar

Kaza, kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı, N.O. idaresindeki 41 NF 860 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Canan Oruç'un (70) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü N.O. ile Milletvekili Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü yaralandı.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Milletvekili Gürcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralı N.O. ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık bir şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz olay yerinde

Kazanın ardından polis, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcı incelemesinin devam ettiği aktarıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da kaza mahallinde incelemede bulundu.

Makam aracıyla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Kazaya karışan her iki araç da hurdaya döndü. Araçlar, yaşanan çarpışmanın etkisiyle kazanın gerçekleştiği kavşaktan yaklaşık 100 metre ileriye savruldu. 41 NF 860 plakalı otomobil ise, adeta demir yığınına döndü. Kaza yeri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.