Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
971 kişiyi dolandıran şebekeye büyük operasyon
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim güncel fiyatlar
Çorum'da rüşvet operasyonu: 22 adliye personeli gözaltına alındı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son gün 10 Ekim
TÜİK açıkladı: Kadına fiziksel şiddetin en çok olduğu bölge!
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek

Denizli'de trafik denetiminde alkollü çıktığı için para cezası alıp ehliyetine el konulan kişilerin yerine kan verip raporlarını değiştirmelerine yardımcı olduğu ileri sürülen 42 şüpheli yakalandı. Ehliyetini bu yöntemle geri alan 100 kişinin ehliyetleri iptal edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2025 21:30, Son Güncelleme : 08 Ekim 2025 21:31
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

Ekiplerce, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan verdiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Haklarında sürücü belgelerine belirli süreyle el konulan ve idari para cezası uygulanan şahısların, ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla şüpheli şahıslarla irtibata geçerek, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan verdirdikleri ve farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip promil oranlarını yasal sınırın altında gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik 7-8 Ekim'de yapılan çalışmalar neticesinde 18 şüpheli gözaltına alınmış olup, toplam 42 şüpheli şahıs yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

- Sahte raporla 100 kişi ehliyetini geri almış

Ekipler yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibi sonucu tutanak tutulan alkollü sürücünün yerine başkasının kan tahlilini almaya aracılık eden bir kamu çalışanını tespit etti.

Şüphelilerin el konulan ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla anlaştıkları para karşılığında hastaneye giderek, alkolsüz birisinin verdiği kan tahlili raporuyla mahkemeye başvurduğu belirtildi.

Kan değerlerinin yasal sınırın altında ya da sıfıra yakın kan testi raporu alan 100 kişinin başvurdukları mahkemede el konulan ehliyetlerini bu yöntemle geri aldıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldığı belirlenen 100 sürücünün belgesinin iptal edileceği öğrenildi.

