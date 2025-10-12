Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Zirvesi'ne katılacak
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Ateş Serbest' tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
Erdoğan:Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten bu yana 282 milyar dolarlık yatırım çekti
Elektrikli otomobilde menzil oyunu...
Bakan Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını koşulsuz teslim etmeli!
Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Şarm el-Şeyh'te düzenlenen tarihi zirvede, dünya liderleri Gazze'deki ateşkesi ve Orta Doğu'da barışı konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde "Barış Zirvesi" düzenlenecek. İran ve İsrail'in katılmadığı zirvede, BM ve AB'nin de yer alması dikkat çekiyor.

Haber Giriş : 12 Ekim 2025 20:32, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 21:08
Mısır devlet televizyonuna bağlı "Al-Qahera News"te yayımlanan haberde , Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için kentteki güvenlik ve lojistik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek.

Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlanan haberde ise zirveye İranlı hiçbir yetkilinin katılmayacağı iddia edildi.

Katar ve ABD basınına göre, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya'dan da katılım olacak ancak katılımın hangi düzeyde yapılacağı belirtilmedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail'den katılımın olmayacağını duyururken, Filistin yönetimi de zirveye katılımına ilişkin açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirveye katılım gösterecek.

