MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 07:34, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 07:38
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirledi.

Bu kapsamda, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla 13 Ekim'de tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları yapılacak.

Bakanlık tarafından okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve aile katılımıyla güçlendirilmesi hedefiyle "Afet ve Acil Durum Kartı" hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajını içeren ve öğrencilerde afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan kartta, "ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler" gibi başlıklarda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.

"Afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır"

Bakan Tekin, Afetler ve Dayanıklılık Ayı kapsamında öğrencilere ve velilere seslendiği mesajında, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

Velilere, çocuklarıyla afetlere karşı bilinçlenmeye yönelik hazırlıklar yapmaları çağrısında bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili velilerimiz, öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizle birlikte afetlere karşı alınabilecek önlemleri konuştular. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine rehberlik ettiler. Sizlerden ricamız, çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat vermenizdir. Unutmayalım, afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır. Birlik ve beraberliğimiz, Türkiye Yüzyılı'nı eğitim, farkındalık ve dayanışmayla kurma idealimizin ilhamıdır."

Öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğreneceği tatbikatların ardından "Afet ve Acil Durum Kartı" öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak, ailelerin evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve tehlike avı çalışmaları yapmaları teşvik edilecek.

Ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay gibi paydaş kurumların katkılarıyla, afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler okul ortamlarında sürdürülecek.


