Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı düzenlenecek
Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı bugün Ankara'da düzenlenecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 07:29, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 07:27
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantının 12 Ekim'de Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacak.