Fenerbahçe'de iki yıldız kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de Tedesco'nun raporu sonrası İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Kulüpte ayrılıklar peş peşe geldi!

12 Ekim 2025 18:12
Fenerbahçe'de iki yıldız kadro dışı bırakıldı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur."

Tedesco'nun raporu etkili oldu

Sarı-lacivertli ekipte alınan bu kararın, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yönetime sunduğu raporun ardından geldiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco'nun takıma zarar verdiğini düşündüğü yerli ve yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılabileceği belirtilmişti. Yönetim, İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda devre arası planlamasına da şimdiden başlamış durumda.

Saran açıklama yapacak

Öte yandan Başkan Sadettin Saran'ın, Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında kararın nedenlerine ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

Gün içinde ayrılıklar sürdü

Fenerbahçe'de gün içinde yapılan açıklamalarda Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın da görevlerinden ayrıldığı açıklanmıştı.


