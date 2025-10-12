'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Gazze arasındaki ateşkesle ilgili olarak, "İsrail'in attığı imzanın arkasında durması lazım. Defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. Attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk kez yurt dışında bir miting gerçekleştiren Özgür Özel'e "Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere adete yalvarıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Konuşmasında Trabzon'a denizin üstüne yeni bir havalimanı yapılacağını duyuran Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasında bugün Brüksel'de ilk yurt dışı mitingini gerçekleştiren ana muhalefet partisi CHP'ye de yüklenen Erdoğan, "Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere adete yalvarıyorlar. Kendi devleti hakkında açıkça yalan söylediler" ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e, "Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin onurunu çiğnetme" diye seslendi.

Erdoğan, konuşmasında Trabzon'a yapılan yatırımlardan bahsederek 3'üncü deniz üstü havalimanını buraya yapacaklarını dile getirdi. Erdoğan, dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol takımını da tebrik etti, "Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı: Bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız

"Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor. Bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor. Rusya Ukrayna savaşı 4'üncü yılına girmekte. Her iki tarafta da 10 binlerce ölü ve yaralı var. Savaşı sonlandırmaya yönelik çalışmalarda istenilen netice alınmadı. Bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Karadeniz'deki seyrü sefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Türkiye dengeli bir politika izliyor. Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesidir. Burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Kaybeden halklar oluyor. Bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

Gazze açıklaması: Ateşkesle her şey bitmiş değil, İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli

"Gazze'de kalıcı huzura giden adım atıldı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. Yardım girişleri hamdolsun hızlandı. İnsani yardım TIR'larımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra bize umut veren gelişmelerdir. Ama ateşkesle her şey bitmiş değil. Şimdi çok büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. İsrail'in attığı imzanın arkasında durması lazım. Defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. Attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli. Gazze yeniden süratle ayağa kaldırılmalı. İsrail Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi. İsrail, okulları, hastaneleri, camileri bombaladı, alt yapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı. Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazze'li kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtulmalıdır. Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız. Biz bölgemizde istikrar istiyoruz.

"Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık"

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Küresel güçler şirinlik yapanlardan olmadık. Ülke içinde başka yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin emanetine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik. Önce hakka sonra halkımıza güvendik.

"Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik"

"Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu hale idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmesini anlatamadık. Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü, Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakatt genel başkan ülkemizi Batılılara şikayette selefinde çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler, buna da sadık kalmadılar.

İşi ileri götürdüler artık onların gelmesini beklemiyorlar, ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar. Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlar. CHP Genel Başkanı es kaza bir yabancı mikrofon bulsa onu da ülkesini karalamak için kullanıyor. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere adete yalvarıyorlar.

"Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun?"

Gazze için parmağını bile kıpırtdatmadılar iftirası atıyor. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlamak yerine muhalefet etmek için kendi devleti hakkında açıkça yalan söylediler. Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Diyet borcunu ödemek uğruna Türk demokrasisini Batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor? Hadi kendi itibarını umursamıyorsun bari bu milletin gururunu ayağa düşürme, başkalarına çiğnetme. Bari vatana millete bir hayrın dokunmuyor bari zarar verme. Bunlar değişmez."



