İdari Uygulamalar

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 10:17, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 10:19
Yazdır
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatıldığı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

Kapanacak yollar (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

Alternatif güzergahlar:

Barbaros Bulvarı

Eski Yıldız Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu

Bebek Yokuşu Caddesi

Beyazgül Caddesi.


