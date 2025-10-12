0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 0-3 yaş aralığındaki bebeklerin sosyal güvence durumuna bakılmaksızın özel sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Özdemir, teklifin detaylarını sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında, bebeklerin sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir ayrım gözetilmemesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "0-3 yaş aralığındaki bebeklerin sosyal güvence durumu gözetilmeksizin özel sağlık kuruluşlarındaki muayene ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması bulunmayan özel sağlık kuruluşlarının da bu yaş grubundaki bebeklere ücretsiz hizmet vermesi zorunlu hale gelecek. Teklifte, mücbir bir sebep olmaksızın bu hizmeti sunmayı reddeden özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlarının iptal edilmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, çocuk sağlığının korunmasının sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olduğu vurgulandı. Ayrıca, erken yaşlarda yapılan sağlık kontrollerinin ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesinde kritik rol oynadığı belirtildi.