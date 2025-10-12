'Dur' ihtarına uymayan sürücü 2 polisi yaraladı!
Tokat Niksar'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, iki polisi yaraladı. Sürücüye rekor ceza kesildi!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 20:11, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 20:13
Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle çarptığı 2 polisi yaraladı.
E.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Motosiklet sürücüsü Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde polis memurları K.G. ve M.D'ye çarptı.
Kazada yaralanan polisler Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden de toplam 56 bin 219 lira para cezası uygulandı.
Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.