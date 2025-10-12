Van'da 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı
Van'ın Gevaş ilçesinde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 14:26, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 14:41
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kuşuk Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A. yakalandı.
S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.