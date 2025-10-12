'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 14:56, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 16:31
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."