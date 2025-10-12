'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama

"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net