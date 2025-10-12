Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 07:23, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 09:07
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.