Haberler Siyasi

AK Parti'den 'reform' açıklaması

AK Parti, şeffaflık ve liyakat ilkeleriyle yeni bir reform dalgası başlatıyor. AK Partili'li Hüseyin Yayman, partinin önümüzdeki dönemde yeni bir reform sürecine gireceğini belirterek, "2026 yılı bizim için reform ve değişim yılı olacaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 18:57, Son Güncelleme : 12 Ekim 2025 18:59

AK Parti'den 'reform' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin milletin umudunu reformlarla büyütmüş, değişimi yönetmiş büyük bir toplumsal hareket olduğunu ifade etti.

Kuruluşundan bu yana siyaseti statükonun değil, milletin lehine dönüştüren bir parti olduklarını vurgulayan Yayman, "Bu inançla 25 yıl boyunca sessiz devrimler gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını kendi kasasına, yerel siyaseti ise çıkar çevrelerine devrettiğini belirten Yayman, "Milletin emanetini hizmete dönüştürmek yerine ranta tahvil eden bu zihniyetin Türkiye'de bir daha kök salmasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

'BU YENİ BİR REFORM SEFERBERLİĞİ'

Yayman, önümüzdeki dönemi hem yerel yönetimlerde hem de kamu idaresinde "şeffaflık, denetim, etkinlik, yerindelik, verimlilik, hesap verebilirlik ve liyakat" ilkeleri ekseninde yeni bir reform seferberliği olarak gördüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayide dönüşüm, dijital ve yeşil kalkınma, üretim ekonomisine geçiş gibi alanlarda kapsamlı bir hazırlık yürütüldüğünü aktaran Yayman, "Bu reform dalgası, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin Türkiye'sini inşa edecek bir vizyonun yansımasıdır" dedi. 21. Yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için yeni bir ruh ve anlayışla kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz sözlerini kullandı.

2035 hedefleri doğrultusunda AKP'nin "yeni bir hikaye ve güncellenmiş yazılımla" milletin karşısına çıkacağını belirten Yayman, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki AK Parti, hem aziz milletimizin hem de demokrasimizin yenilenme, değişim ve reform iradesidir.

Yayman açıklamasının sonunda Söz veriyoruz; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız, ifadelerini kullandı.


