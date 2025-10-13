Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 10.556,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,1 puan azalırken, toplam işlem hacmi 104,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,53 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 3,31 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasındaki ticaret gerginliğine dair haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi genele yayılan satışlarla günü negatif tamamladı.

Yurt içinde ağustosta cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulunmuştu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksinin ve ABD'de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

