Kardeşleri ellerini bağlanıp boğazları keserek öldürmüştü: Cezası belli oldu

Mahkeme, vahşice işlediği cinayetle Umutcan ve milli sporcu Melisa Şimşek isimli kardeşlerin ellerini bağlayıp boğazlarını keserek öldüren katil Hüseyin Sönmez'i 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 17 yıl 7 ay ayrıyeten hapis cezasıyla cezalandırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 16:17, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 16:19
Yazdır
Kardeşleri ellerini bağlanıp boğazları keserek öldürmüştü: Cezası belli oldu

Olay, 6 Mayıs tarihinde Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmış, 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmıştı.

Sevenleri Şimşek ailesine destek verdi

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya, Şimşek ailesinin avukatı, aile mensupları, ölen kardeşlerin arkadaşları da katıldı. Ayrıca duruşmayı izleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'da Şimşek ailesine destek verdi. Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşmaya yine üzerinde çocuklarının resmi bulunan tişörtle katıldı. Arkadaşları adliye önünde, ölen arkadaşların resimleri ve onlara destek veren pankart ve dövizler açtı. Cinayet sanığı Hüseyin Sönmez duruşmaya tutuklu olduğu Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 17 yıl 7 ay hapis cezası

Sanık Hüseyin Sönmez duruşmada iddiaları reddedip tahliyesini istedi. Ancak mahkeme tüm delilleri göz önünde bulundurarak cinayeti Sönmez'in işlediğine hükmetti. Kardeşlerin katiline; çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, yasaklı bıçak bulundurma, ikamette ızrar gibi suçların en üst limitlerinden 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 17 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Karar mutlu etti

Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşma sonrası yaptığı açıklamada adalete teşekkür ederek, "Adalete öncelikle teşekkür ediyorum. İstediğimi verdiler ve herkes yanımda oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor. En ağır cezayı verdiler. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu işin arkasında kim varsa bulmak için elimden geleni yapacağım. Benim annem çocuklara kafasına taktığı için acillik oldu. Bunun arkasında kim varsa cezalandırılmasını istiyorum. Şahıs, suçlamaları kabul etmiyor ama görüntüler ile her şey ortada. Onlara kolay ölüm olmasın. Benim çocuklarım işkence çekti onlarda çeksinler. Ben bu işin arkasında birilerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insan bu kadar rahat olamaz. Benim hakkımda her şeyi önceden biliyormuş. Buna birileri yardım ediyor. Arkasında kim varsa çıksın kendi söylesin ya da bir şekilde bu bulunacak. Benim çocuklarım daha geri gelmeyecek. Aynı şey onların da başına gelsin" şeklinde konuştu.

