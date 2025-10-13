Sözleşmeli personel KPSS puanını tekrar kullanabilir mi?

Bilindiği üzere, 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in Ek 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar." hükmü yer almaktadır.

Merkezi yerleştirmeyle bir kadro veya pozisyona yerleşen aday, ayrıca hangi alımlara başvurabilir?

Yönetmelik hükmü incelendiğinde, ÖSYM tarafından merkezi alımlara YERLEŞEN aday, ÖSYM tarafından ilan edilen bir başka merkezi yerleştirmeye kullandığı puanla başvuramayacaklardır.

Dolayısıyla, bir merkezi yerleştirmede yerleşme işlemi yapılmış olan aday, bir başka kurumun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı bir alıma başvurabilecektir. Zira, bu kurumun ÖSYM ile aracılığıyla yapacağı alım merkezi bir alım değildir. Yönetmelik, ÖSYM'nin yaptığı merkezi yerleştirmeler arasındaki geçişleri yasaklamıştır.

Örneğin, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle sözleşmeli bir pozisyona yerleştirilmiş bir aday, Gençlik ve Spor Bakanlığının kurumsal düzeyde açtığı sözleşmeli personel alım ilanına da başvuru yapabilecek ve puanını kullanabilecektir. Zira, Gençlik ve Spor Bakanlığının personel alımı merkezi bir yerleştirme değil kurumsal bir alımdır.

Bu durumun tersi de mümkündür. Yani bir kurumun sözleşmeli pozisyonuna atanmaya hak kazanmış, ancak atama işlemi sözleşme imzalamayla birlikte gerçekleşmemiş kişi de ÖSYM'nin merkezi alımlarında puanını kullanıp tercihte bulunabilecektir.

Bu durumun istisnası aşağıda yer verilen hükümle birlikte görülmektedir:

28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinde, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü yer almaktadır.

Sözleşmeli personelin KPSS puanıyla bir başka kuruma başvuru yapabilmesinin istisnası hangi durumlardır?

İlgilinin hizmet sözleşmesinde yer alan esaslara aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumunun sözleşmesini feshetmesi veya sözleşme dönemi içinde (cari yıl) sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden kurumların sözleşmeli pozisyonlarında istihdamı mümkün olmayacaktır.

Kişi, bir kuruma sözleşmeli (657-4/B) atanma hakkı elde ettikten sonra ÖSYM'nin merkezi alımlarındaki sözleşmeli pozisyonlara başvurabilir mi?

Bu konuda kişi, ilgili kurumla sözleşme imzalayıp göreve başlamadığı sürece ÖSYM' nin merkezi alımlarına her aşamada başvuru yapabilecektir. ÖSYM'nin merkezi alımlarına da yerleşmeye hak kazandığında ilgili kurumda sözleşme imzalayıp o göreve başlamadıysa feragat edip ÖSYM' nin merkezi alımlarındaki yerleşmeye hak kazanması sonucu merkezi pozisyonlara atanabilecektir.

ÖSYM merkezi alımlarına ( B GRUBU) başvurulduğunda yerleşme işlemi gerçekleşirse ilgilinin bir başka merkezi alıma başvurması mümkün olmayacaktır. Bu durumda KPSS puanı bir daha merkezi yerleştirmelerde kullanılmayacaktır. Puanın diğer kurumsal personel alım türlerinde kullanılmasında sakınca yoktur. B Grubu kadro/ pozisyon tanımından anlaşılması gereken mesleğe özel yarışma sınavı dışında alınan unvanlardır.