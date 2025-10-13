TİHEK'ten tesettürlü kadını açık havuza kabul etmeyen derneğe ceza

AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TİHEK'ten tesettürlü kadını açık havuza kabul etmeyen derneğe ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tesettürlü olduğu için açık havuzun bulunduğu bölgeye giremeyeceği gerekçesiyle dernek üyesinin eşini içeri almayan Türkiye Spor Yazarları Derneğine (TSYD), "ayrımcılık" gerekçesiyle üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 15:48, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 16:08
Yazdır
TİHEK'ten tesettürlü kadını açık havuza kabul etmeyen derneğe ceza

TİHEK'in kararına göre, TSYD üyesi M.İ'nin eşi M.İ'nin derneğe ait İstanbul Levent'te bulunan tesisteki açık havuza tesettürlü olması nedeniyle girişine izin verilmedi. Buradaki görevliler tarafından "yalnızca kapalı havuzu kullanabileceği" söylenen M.İ, açık havuzu kullanmayacağını ve çocuklarının başında bekleyeceğini ifade etmesine rağmen tesettürlü olması nedeniyle havuz alanına girmesinin yasak olduğu söylenerek geri çevrildi.

Yaşanan olayların basına yansıması üzerine TİHEK, resen inceleme başlattı.

İnceleme sonucu, "TSYD Başkanı tarafından tesettürlü üyelerin veya üyelerin tesettürlü eşlerinin havuz alanına alınmaması yönünde sözlü talimat verildiği" tespit edildi.

TİHEK, olayda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında din ve inanç temelinde "ayrımcılık" yapıldığı gerekçesiyle TSYD'ye üst sınırdan olmak üzere 204 bin 285 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

- Kararın gerekçesinden

TİHEK'in kararında, Anayasa'nın 24. maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunun güvence altına alındığı vurgulandı.

Yaşanan olayda, ayrımcı uygulama yapıldığı ve bunun "meşru bir amaca dayanmadığı" kaydedilen kararda, başvurucunun inançlarını dışa vurma biçimlerinden biri olan kıyafet tercihi nedeniyle hizmetten yararlanmasının engellendiği bildirildi.

Din ve vicdan özgürlüğünün, devlet veya kişiler tarafından temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak ya da Anayasa'da öngörülenden daha geniş şekilde sınırlandırılacak biçimde yorumlanamayacağına işaret edilen kararda, hiç kimsenin inancı veya inancına uygun yaşam biçimi sebebiyle farklı muameleye tabi tutulamayacağının altı çizildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber