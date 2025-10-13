TİHEK'ten tesettürlü kadını açık havuza kabul etmeyen derneğe ceza

TİHEK'in kararına göre, TSYD üyesi M.İ'nin eşi M.İ'nin derneğe ait İstanbul Levent'te bulunan tesisteki açık havuza tesettürlü olması nedeniyle girişine izin verilmedi. Buradaki görevliler tarafından "yalnızca kapalı havuzu kullanabileceği" söylenen M.İ, açık havuzu kullanmayacağını ve çocuklarının başında bekleyeceğini ifade etmesine rağmen tesettürlü olması nedeniyle havuz alanına girmesinin yasak olduğu söylenerek geri çevrildi.

Yaşanan olayların basına yansıması üzerine TİHEK, resen inceleme başlattı.

İnceleme sonucu, "TSYD Başkanı tarafından tesettürlü üyelerin veya üyelerin tesettürlü eşlerinin havuz alanına alınmaması yönünde sözlü talimat verildiği" tespit edildi.

TİHEK, olayda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında din ve inanç temelinde "ayrımcılık" yapıldığı gerekçesiyle TSYD'ye üst sınırdan olmak üzere 204 bin 285 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

- Kararın gerekçesinden

TİHEK'in kararında, Anayasa'nın 24. maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunun güvence altına alındığı vurgulandı.

Yaşanan olayda, ayrımcı uygulama yapıldığı ve bunun "meşru bir amaca dayanmadığı" kaydedilen kararda, başvurucunun inançlarını dışa vurma biçimlerinden biri olan kıyafet tercihi nedeniyle hizmetten yararlanmasının engellendiği bildirildi.

Din ve vicdan özgürlüğünün, devlet veya kişiler tarafından temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak ya da Anayasa'da öngörülenden daha geniş şekilde sınırlandırılacak biçimde yorumlanamayacağına işaret edilen kararda, hiç kimsenin inancı veya inancına uygun yaşam biçimi sebebiyle farklı muameleye tabi tutulamayacağının altı çizildi.