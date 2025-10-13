9 ayda satılan gayrimenkul sayısı 2,3 milyona yaklaştı

Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Erdoğan'ı taşıyan uçak önce pisti pas geçti, sonra indi
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

9 ayda satılan gayrimenkul sayısı 2,3 milyona yaklaştı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 11,4 artarak 2,3 milyona yaklaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 11:35, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 11:36
Yazdır
9 ayda satılan gayrimenkul sayısı 2,3 milyona yaklaştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü.

Yılın 9 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satış sayısına eylülde ulaşılmış oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi.

Ocak-eylül döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 11,4 artarak 2 milyon 290 bin 485'e yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül verisine çok yakın gerçekleşti. Bu döneme ilişkin rekor 2022 yılında 2 milyon 295 bin 393 adetle kırılmıştı.

Tapu işlemlerinden elde edilen harç gelirinde yüzde 77,5'lik artış

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 14 milyon 679 bin 594 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,3 milyonunu satış, 985 binini ipotek, 356 binden fazlasını intikal, 126 bine yakınını düzeltme, 48,6 binini kamulaştırma, 38,7 binini ayırma, 25,1 binini bağış, 22,4 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 10,7 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 77,5 artışla 105 milyar 569 milyon 443 bin liraya ulaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber