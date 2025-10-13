Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Tavuk eti yükseliyor, yumurta azalıyor

Türkiye'de tavuk eti üretimi rekor kırarken, yumurta üretimindeki şaşırtıcı düşüş dikkat çekiyor. Son veriler herkesi şaşırttı!

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 229 bin 965 tona yükselmiştir. Buna karşılık, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 7,1 azalışla 1 milyar 679 milyon 277 bine gerilemiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklamıştır. Ağustos ayında 229 bin 965 ton tavuk eti üretimi yapılırken, üretim yıllık bazda yüzde 7,2 artmış, aylık bazda ise yüzde 4,1 azalmıştır.

Kümes Hayvancılığı Üretiminde Son Durum

  • Tavuk yumurtası üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 düşüş göstermiştir. Bu dönemde toplamda 1 milyar 679 milyon 277 bin tavuk yumurtası üretilmiştir.
  • Kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,7 artışla 126 milyon 656 bin olarak kayıtlara geçmiştir.

Ocak-Ağustos Dönemi Karşılaştırması

  • Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 azalmıştır.
  • Kesilen tavuk sayısı, yüzde 10,8 artmıştır.
  • Tavuk eti üretimi, yüzde 13,5 artış göstermiştir.


