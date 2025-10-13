Tavuk eti yükseliyor, yumurta azalıyor

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 229 bin 965 tona yükselmiştir. Buna karşılık, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 7,1 azalışla 1 milyar 679 milyon 277 bine gerilemiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklamıştır. Ağustos ayında 229 bin 965 ton tavuk eti üretimi yapılırken, üretim yıllık bazda yüzde 7,2 artmış, aylık bazda ise yüzde 4,1 azalmıştır.

Kümes Hayvancılığı Üretiminde Son Durum

Tavuk yumurtası üretimi , ağustosta aylık bazda yüzde 3,4 artarken , geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 düşüş göstermiştir . Bu dönemde toplamda 1 milyar 679 milyon 277 bin tavuk yumurtası üretilmiştir.

Ocak-Ağustos Dönemi Karşılaştırması

