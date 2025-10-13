Başkanlık, temizlik personeli alımında tecrübeyi yeniden değerlendirmeli!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 10 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen ilan metnine göre ilgili kuruma farklı pozisyonlarda toplam 24 personel alımı gerçekleştirilecektir.



İlgili kurum tarafından Destek Personeli (Temizlik Görevlisi-Ortaöğretim) pozisyonlarına başvuracak adaylarda; "Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumlarınca fon sağlanan projeler kapsamında makam hizmetinde protokol etkinlikleri ve toplantı organizasyonları konularında en az 1 yıl çalışmış olmak." şartı aranmıştır.



İlgili personelin anılan hizmetleri yürütmesinde tecrübesi çok kıymetli olmakla birlikte, ülke düzeyinde ilan edilen bu tip kadrolarda çalışan adaylar bu alandaki deneyimlerini kanıtlamakta oldukça zorlanmaktadır. Özellikle, çalışılan iş yerlerinden bu konuda iş deneyim belgesi alınamaması ya da SGK hizmet dökümünde farklı meslek kodlarının bildirilmesi, adayların tecrübelerini kanıtlamasını imkansız kılmaktadır.



Diğer taraftan, netice itibarıyla yürütülecek hizmetin temizlik görevi olduğu düşünüldüğünde, tecrübe şartının yerine alınan kişilere başlangıç aşamasında verilecek nitelikli eğitim de bu koşulu hızlı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayabilecektir.



Bu çerçevede, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın henüz başvuruların yeni başladığını düşündüğümüzde ilgili koşulu yeniden gözden geçirmesinde fayda olacaktır!



