Eşini boynundan tüfekle vurarak öldürdü! Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı eşi Hasibe Aybar'ı (34) tüfekle ateş ederek öldüren Adıgüzel Aybar (50), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan çatı ustası, kaynakçı Adıgüzel Aybar, bu nedenle yaşanan tartışmada eşi Hasibe Aybar'a tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 çocuk annesi Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Adıgüzel Aybar'ı yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aybar'ın ifadesinde eşiyle geçim sıkıntısı ve borçları olduğu için tartıştıklarını, bir anda kendine kaybedip, tüfekle ateş edip vurduğunu söylediği öğrenildi. Daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Adıgüzel Aybar, tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

Öte yandan eşi tarafından öldürülen Hasibe Aybar'ın cenazesinin Turgutlu'ya gelen yakınları tarafından alınıp, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.(DHA)



