Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın planladığı yeni tarife düzenlemesi, elektrik sektöründe önemli değişikliklere yol açıyor. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, son kaynak tedarik tarifesi uygulamasının geçen yıl gündeme geldiğini ve bu yılın şubat ayı itibarıyla devreye girdiğini belirtti. Buna göre, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken aboneleri, artık kamunun sağladığı enerji fiyatı sübvansiyonlarından yararlanamıyor. Yeni düzenleme ile bu sınır daha da aşağıya çekilecek. Böylece, daha önce destekten faydalanan bazı yüksek tüketimli haneler, 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak.

Yeni Tarife Düzenlemesinin Detayları

Sınırın 5 bin kilovatsaatten aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükü azalacak.

aşağıya düşürülmesiyle devletin sübvansiyon yükü azalacak. Kamu kaynakları daha hedefli biçimde kullanılacak.

Elektrik ve doğalgazda kamu sübvansiyonlarının toplamı bu yıl 600 milyar lira olacak, bunun 200 milyar liralık kısmı elektrik için sağlanıyor.

olacak, bunun kısmı elektrik için sağlanıyor. Yeni kademe uygulamasıyla kamunun sübvansiyon yükü azaltılacak ve destekler gerçekten ihtiyaç sahibi kesimlere yönlendirilecek.

Yeni Modelin Uygulanma Takvimi

Erdoğan, yeni modele geçiş sürecine ilişkin takvimi de açıkladı. Yeni modelin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye alınması, değişikliklerin ise Şubat 2026 faturalarına yansıması öngörülüyor. 2025 yılı içerisindeki toplam elektrik tüketimi, abonenin hangi tarifeye gireceğini belirleyecek. Eğer 2025 yılı boyunca tüketiminiz belirlenecek rakamın üzerindeyse, 2026 Ocak ayını takip eden ilk faturada bu fark yansıyacak; altında kalan aboneler ise sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek.

Dağıtım Şirketlerinin Hazırlıkları ve Yatırımlar

Dağıtım şirketleri, yeni model için teknik ve tüketim verilerini toplamaya başladı. Elde edilen veriler, düzenlemenin tüketiciler üzerindeki etkisini netleştirecek. 2013'te 980 milyon dolar seviyesinde olan yatırım miktarı bugün 2 milyar doların üzerine çıktı. Şebekelerin gençleştirilmesi ve "Dağıtım 2.0" olarak adlandırılan yeni sistem modeline geçiş için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuluyor.

CEMAL EMRE KURT