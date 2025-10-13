Balıkçılardan müjde: Tezgahlar doldu taştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Balıkçılardan müjde: Tezgahlar doldu taştı!

Akdeniz'de balıkçılar sezona bereketle başladı. Mersin açıklarında bol avlanan balıkçılar, fiyatların kasım sonuna kadar uygun kalacağını belirtti. Sardalya, hamsi ve barbun tezgahlarda 150 ila 300 TL arasında satılıyor. Balıkçılar hem bolluktan hem satışlardan memnun.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 09:53, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 09:54
Yazdır
Balıkçılardan müjde: Tezgahlar doldu taştı!

Akdeniz'de 15 Eylül'de başlayan av sezonunun üzerinden yaklaşık bir ay geçti. 321 kilometrelik kıyı şeridine sahip Mersin'de, balıkçılar bu yıl denizden umduğunu buldu. Kentteki 7 barınaktan 400'den fazla tekneyle denize açılan balıkçılar, hem bol av hem de uygun fiyatlarla sezona memnun başladı.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, "Yaklaşık bir aylık süreçte balık tutma oranımız gayet güzel. Esnafımız memnun, balıkçılarımız memnun. Havaların da iyi gitmesi sebebiyle balıkta bolluk yaşıyoruz. Fiyatlarımız da gayet uygun" dedi.

Polat, sardalya ve hamsinin kilogram fiyatının 150-200 TL, Mersin'in has balığı barbunun ise 200-300 TL arasında değiştiğini söyledi. Ayrıca karides ve kalamar gibi deniz ürünlerinin de bol miktarda çıktığını belirterek, "Akdeniz'de çeşitliliğimiz fazla" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar kasım sonuna kadar uygun kalacak

Polat, Eylül, ekim ve kasım aylarının balık sezonunun en uygun dönemleri olduğunu hatırlatarak, yılbaşına doğru havaların soğumasıyla denize çıkma oranının azaldığını ve bunun fiyatlara yansıyacağını söyledi.

"Kasım ayının sonuna kadar balık fiyatları gayet uygun ve cüzi kar marjlarıyla satış yapıyoruz" diyen Polat, özellikle Mersin Balık Pazarı'ndaki fiyatların Türkiye ortalamasına göre düşük olduğunu vurguladı.

Polat, "Mersin, ülkenin en ucuz balık şehirlerinden biri. Vatandaşlarımız bu dönemde bol bol balık tüketsin" çağrısında bulundu.

Bazı türlerde azalma var

Mersin Balıkçı Barınağı'nda 35 yıldır balıkçılık yapan Kemal Kaçan, oğlu ile birlikte iki tekneyle Akdeniz'e açıldıklarını söyledi.

Kaçan, "Şu anda balık nazarında halili (Granyöz), gümüş ve tekir barbunyasında bolluk var.

Ancak çipura, sargoz, mırmır gibi türlerde azalma görüyoruz. Yağmur gelirse onları da tutarız inşallah" dedi.

Balıkçılar, denizdeki bereketin devam etmesi halinde sezonun kasım sonuna kadar canlı geçeceğini belirtiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber