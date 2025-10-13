Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 19 tutuklama

Diyarbakır merkezli 13 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 78 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 08:53, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 09:25
Yazdır

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 silah atölyesinde 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene, torna makinesi, balistik yelek, 2 gram narkotik madde ele geçirildi, 78 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 52'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

