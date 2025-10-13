Silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 19 tutuklama

Operasyonda, 2 silah atölyesinde 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene, torna makinesi, balistik yelek, 2 gram narkotik madde ele geçirildi, 78 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

