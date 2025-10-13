Aracından inip saldırana büyük ceza yolda

TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yarın görüşmelerine başlayacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

MİLLİ PARKLAR DÜZENLENECEK

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, milli parklarla ilgili yeni düzenlemeler gündeme gelecek.

Turizm ve vakıflara ilişkin teklifin komisyon süreci başlayacak. Milli parklar orman muhafaza memurları, bekçiler ve doğa koruma memurları tarafından korunacak. Ekolojik dengeyi bozanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Kaçak avlananlara verilen cezalar katlanıp 15 bin liraya çıkartılacak.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ SUNUMU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı yetkilileri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu'nda yükseköğretim öğrencilerine yönelik ayrımcılığın önlenmesi faaliyetleri hakkında bilgi verecek. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri" hakkında sunum yapacak.

Ayrıca TBMM'de, bütçe maratonu başlıyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 17 Ekim Cuma günü TBMM'ye sunulacak.



