Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez piyasaya sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı , iç borçlanma programı kapsamında yarın iki ayrı tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

