Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 10:55, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 10:56
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında yarın iki ayrı tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez piyasaya sunulacak.
Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.