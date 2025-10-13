'Kooperatif' davasında Tunç Soyer ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Kooperatif' davasında Tunç Soyer ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada, eski başkan Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 kişi yargılanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 10:31, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 10:35
Yazdır
'Kooperatif' davasında Tunç Soyer ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Dava, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmış olup, salonun yetersiz olması nedeniyle duruşma 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Kalabalık nedeniyle duruşma salonu önünde yığılmalar oluştu ve sanık yakınları slogan atarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, güvenlik güçlerine kalabalığı dağıtma talimatı verdi ve "Burası slogan atılacak yer mi?" diyerek uyarıda bulundu. Duruşma, kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.

Duruşma Süreci

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada, önceki oturumlarda savunması alınamayan sanıklar ile mağdurların dinlenmesi bekleniyor.

Olayın Geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi raporlarına dayanılarak "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Görev Dağılımı

  • 22'si İZBETON AŞ'de görevli
  • 2'si İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli
  • 3'ü İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli
  • 2'si İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli
  • 3'ü İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli
  • 3'ü Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli
  • 122 kişi ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanı

Soruşturma ve Yargılama Süreci

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklandı, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakıldı.

İddianame ve Ceza Talepleri

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde; "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tahliyeler ve Son Gelişmeler

Yargılama devam ederken, İZBETON AŞ yönetim kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan ara kararla tahliye edildi. Ayrıca, savunması alınan tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber