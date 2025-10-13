Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişini kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadelemizin karargahı olan, Büyük Zafer'e giden yolda tarihi bir rol oynayan Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 102. yılını tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.