Dolar günü düşüşle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 41,80 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 17:11, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|41,8230
|41,8240
|41,8000
|41,8010
|Avro
|48,3680
|48,3690
|48,3780
|48,3790
|Sterlin
|55,5090
|55,5190
|55,7680
|55,7780
|İsviçre frangı
|51,9010
|51,9110
|51,9530
|51,9630
|ANKARA
|ABD doları
|41,7930
|41,8730
|41,7700
|41,8500
|Avro
|48,3280
|48,4080
|48,3380
|48,4180
|Sterlin
|55,4490
|55,6590
|55,7080
|55,9180