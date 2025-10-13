Dervişoğlu'ndan ABB Başkanı Yavaş'a destek ziyareti

Genel Başkan Dervişoğlu parti heyetiyle, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, yaşanan gelişmelere bağlı olarak hem bilgi sahibi olmak hem de durdukları yeri göstermek adına bugün Yavaş'ın yanında olduklarını söyledi.

Bir siyasetçinin geriye miras bırakacağı en önemli şeyin güven olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu soruşturmalar Sayın Mansur Yavaş'a duyulan güveni asla ve kata aşındıramaz. Çünkü insanlar siyasi bir kimlik ve kişiliği temsil ediyorsa, tarihe milletin anladığı şekilde geçer. O bakımdan Sayın Mansur Yavaş'la alakalı sürdürülen itibara yönelik birtakım soruşturmaların bizim nezdimizde zerre hükmü yoktur. Öncelikle onun bilinmesi lazım. Sayın Mansur Yavaş'a zaten mazisi kefildir. Dolayısıyla siyasi bir kimlik ve kişilik taşıyorum diye bir kefalet koyma ihtiyacı içerisinde de değilim. Ona olan güven, ona tanınan kredi ve ona beslenen umut zaten şahsında kendisini göstermiştir."

Dervişoğlu, ziyaretinde hem Ankara'nın sorunları hem de geleceğe dair yapılması istenen projeler hakkında da bilgi aldığını aktararak, nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için Yavaş'a teşekkür etti.

- "Türk siyasetine merkez aklın hakim olmasından yanayım"

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Zafer Partisi ile ittifak olasılığına ilişkin soru üzerine, siyasette bazı temel konularda aynı şeyin düşünülebildiğini ama yöntem farklılıkları nedeniyle ayrı düşülebileceğini ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İYİ Parti arasındaki ayrılıkların bazı temel konularda ortak düşünüyor olmalarına rağmen yöntemden kaynaklandığına işaret eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Ben Türk siyasetine merkez aklın hakim olmasından ve hakim kılınmasından yanayım. O sebeple dar alana sıkıştırılmış ittifaklar üzerinden gündem yaratılmasına çok sıcak bakmıyorum. Herkesle bir arada olabiliriz. Yeter ki paydamız Cumhuriyet olsun. Derdi Cumhuriyet, onun ilelebet payidar kalmasıysa ben zaten İYİ Parti olarak herkese aynı mesafedeyim. Ben, bir tek yerle anlaşamıyorum. Ben, ihanetle yan yana gelmekten azami ölçüde uzak duruyorum."

- "Özel bir görüşme, konuşma olmadı"

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Genel Başkan Dervişoğlu'nun yaşanan son süreçle ilgili hem geçmiş olsun hem de destek ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Yavaş, ziyaretinden, desteklerinden ve kendilerine olan güvenden dolayı Dervişoğlu'na teşekkür etti.

Bir gazetecinin bugün Anıtkabir'de Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile tokalaşmasına ilişkin, "Sonrasında herhangi bir sohbet etme imkanınız oldu mu?" sorusuna Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Dolayısıyla Ankara protokolü, Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon komutanı, Ankara Başsavcısı ve diğer yetkililerin herhalde başkenti kutlamaları gerekir. O nedenle Sayın Başsavcı da oraya gelmişti. Herkesle de tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Ayrıca özel bir görüşme, konuşma falan olmadı. 'Allah'a ısmarladık, iyi günler' dedik birbirimize o kadar. Sayın Genel Başkan burada olduğu için şimdi nasıl ayrı bir anlam yüklenmeyecekse, insanlar her zaman yan yana gelebilirler. Bir kamu görevi sıfatıyla yan yana gelebilirler. Bunun haricinde bir şey yok."