3 iş insanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında kara para soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 iş insanı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 22:12, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 22:18
3 iş insanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve 5 şüpheli kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dı.

O soruşturmada şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şaban Kayıkçı konutu terk etmeme tedbiri talebiyle, Melike Yüksel ise yurtdışı yasağı ve imza talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMADAN AYRINTILAR

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ.'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

KAYYUM ATANDI

Bodrum Torba'da bulunan Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı The Plaza Bodrum oteline TMSF, kayyum olarak atandı. Şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş'de bulunan şirket ortaklık payına da el konuldu.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili suç iddiasına önce MASAK raporunda yer verildi.

2020'de Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı. ABD'den elde edilen haksız kazancın, Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerce banka işlemleri aracılığıyla aklamaya çalışıldığı belirtildi.

Rapor 28 Aralık 2020'de çıktı ancak Korkmaz 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına gitmişti. O dönem 132 milyon dolarlık vurgun yapıldığı belirtildi.

Benzer suçlamalar ABD'de de gündeme geldi. Hem Türkiye hem de ABD'nin başvurusu üzerine şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

Korkmaz, Avusturya'da yakalanınca yine her iki ülke iade başvurusunda bulundu. Zanlının hangi ülkeye iade edileceği Avusturya makamlarının inisiyafitindeydi. Korkmaz ABD'ye iade edildi.

Korkmaz'ın bu ülkede tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.


