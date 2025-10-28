İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye hava saldırıları düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi. Talimatın ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne en az 3 hava saldırısı düzenledi. Filistin basını, İsrail'in Şifa Hastanesi'nin yakınını hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kontrol ettiği bölgeyi genişletme kararı aldığını, bu kararı ABD ile görüştüğünü ifade etti.