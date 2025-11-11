Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorisvili'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 18:29, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 18:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorisvili'yle ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımıza yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili, taziye dileklerini iletti.