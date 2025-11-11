Mansur Yavaş'tan iddianameye tepki: Böylesine ilk kez rastlıyorum

Mansur Yavaş, "Hukukun görevi siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'ta tutuklanmıştı. 237 gün boyunca iddianame hazırlanmadan Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutulan İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 bin 900 sayfalık bir iddianame hazırlandı.

105'i tutuklu olmak üzere toplam 402 kişi hakkında suçlamaların yer aldığı iddianamede, İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamenin kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'ın paylaşımı:

"Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum.

Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın.

Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır.

İnanıyoruz ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacak, adalet yerini bulacaktır.

Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz."



