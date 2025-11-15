Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Muğla'da şehit Emrah Kuran'ın cenazesinde gülen kişilerin AK Parti adayı Aydın Ayaydın ile CHP Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz olduğu ortaya çıktı. Tepkiler üzerine açıklama yapan Ayaydın, gülüşün yanındaki kişilerin yaptığı espri nedeniyle "sadece birkaç saniyelik bir tebessüm" olduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 17:50, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 18:25
Yazdır
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için Türkiye yasa boğulurken, Muğla'da şehit Emrah Kuran'ın cenaze töreninde kaydedilen bir görüntü büyük tartışma yarattı. Törende iki ismin sohbet ederken gülmesi tepkilerin odağı oldu.

KİM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerdeki kişilerin AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve CHP Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz olduğu belirlendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, olayın ardından Ayaydın'dan açıklama geldi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Aydın Ayaydın, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası doktorların uyarısına rağmen cenazeye katıldığını belirterek "Namazı beklerken yanımda bulunan bazı siyasi kişilerle selamlaşma sırasında bana 'Kalbinizi yenilediğinize göre sahada sizinle baş etmek daha da zor olacak' şeklinde bir espri yapıldı. Ben de refleks olarak birkaç saniyelik bir tebessüm gösterdim. Beş saatlik sürecin sadece o kısa anını alıp şehidimize saygısızlık etmişim gibi göstermeye çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber