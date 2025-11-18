Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
18 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dikmen Hakimevi'nde Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ'in 50. yıl etkinlikleri kapsamında "1. Türkiye Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/13.00)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu Müzesi'nin ve Kırcaali Camisi'nin açılışına katılacak, "Rodopların Mavi Kartalı: Arda Kırcaali" belgesel gösterimini izleyecek.

(Kırcaali)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, parti genel merkezinde Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığınca düzenlenecek "Sezai Karakoç Anma Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir Sofrada Şehr-i Nuh" programına katılacak.

(Şırnak/10.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan'da Amanat Partisi Genel Başkan Vekili Daulet Karibek ile görüşecek.

(Astana)

8- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB Yıldızları Araştırması'nın ödül törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla "YÖK ile Türk Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı" imzalanacak.

(Ankara/17.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Sevilla/22.45)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki beşinci maçında Litvanya'ya konuk olacak.

(Druskininkai/19.00)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın sekizinci haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Slask ekibi ile rakip sahada karşı karşıya gelecek.

(Wroclaw/21.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

