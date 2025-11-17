Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz

Bakan Kacır, üniversite öğrencilerine yönelik Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde Yapay Zeka, Otonom Sürüş Teknolojileri ve Çip Tasarımı gibi stratejik alanlarda uzmanlık eğitimleri düzenleneceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençleri bu programlara başvurmaya davet eden Bakan Kacır, "Yapay Zeka, Otonom Sürüş Teknolojileri, Çip Tasarımı konularında uzmanlık eğitimleri veriyor, staj ve mentorluk desteğiyle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri ve akademisyenlerin katkılarıyla düzenlenen uzmanlık programlarına gençlerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 2 Aralık 2025 olarak açıklandı. Adaylar, başvuru ve detaylı bilgi için "milliteknolojiakademisi.gov.tr" adresini ziyaret edebilecekler.