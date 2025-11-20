CHP, İmralı kararını yarın açıklayacak
CHP, TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeme konusunu ele aldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 18:13, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 18:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Komisyon üyesi milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya ziyareti gündemi ele alındı. Toplantıda, ziyaret konusunun değerlendirilmeye devam edileceği, nihai kararın yarın açıklanacağı belirtildi.