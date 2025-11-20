DEM Parti'de İmralı heyetinde yer alacak isim açıklandı

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın, İmralı ziyareti gündemiyle toplanacağını söyleyen Doğan, "İlk günden beri komisyon üyelerinin bu gündemle toplanması gerektiğini söylüyorduk ve bunun çok geciktirildiğinin çokça altını çizdik. Yarın nihayet komisyon bu gündemle toplanıyor." diye konuştu.

Komisyon üyelerinin vereceği kararın Türkiye'nin geleceğini ilgilendirdiğini savunan Doğan, "Bu kadar kritik, tarihi ve önemli bir kararla karşı karşıya komisyon üyeleri." ifadesini kullandı.

Doğan, şunları kaydetti:

"Parti olarak komisyonun oluşturacağı heyette İmralı Adası'na gidecek komisyon üyemizi belirledik. Eğer bir kişi ile temsil edilirse DEM Parti Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyonda da koordinatör grup başkanvekili olarak görev üstlenen Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak."