Altının kilogram fiyatı 5 milyon 778 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 750 bin lira, en yüksek 5 milyon 778 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 778 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 5 milyon 745 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 355 milyon 639 bin 205,20 lira, işlem miktarı ise 957,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 643 milyon 126 bin 961,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle: