Bakan Göktaş Erzincan'dan duyurdu: Türk Dünyası Kadınlar Birliği kuruluyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada Türk Dünyası Kadınlarını ortak bir platformda bir araya toplayacak bir oluşum için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Türk Devletler Teşkilatı çatısı altında, ilk kez Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlar Toplantısına ev sahipliği yaparak bu alanda bölgesel bir mekanizma
oluşturduklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Bu yıl Haziran'da, Bakü'de, ikincisini
gerçekleştirdiğimiz toplantı, Türk dünyasının, aile ve kadın politikalarında
aynı değerler etrafında buluştuğunu, güçlü bir birlik ruhu taşıdığını açıkça
ortaya koydu. Aile odaklı iş birliğimizin yanı sıra, Türk dünyası kadınlarının
ortak bir platformda buluşmalarına imkan verecek bir oluşum için de çalışmalara
başladık." şeklinde konuştu.
Bakan Göktaş, kadınların her alanda güçlenmesine katkı sağlayacak bu yeni yapı ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmayı hedeflediklerini, bu sayede ortak değerler doğrultusunda güç birliği yaparak kardeş coğrafyalarla bağların daha da sağlamlaştıracaklarına vurgu yaptı.