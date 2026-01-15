JGK'den jandarma personeline hakaret iddialarına yanıt: Hukuki sürecin takipçisiyiz!
Jandarma Genel Komutanlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam eden "resmi belgede sahtecilik" davası duruşmasında görevli personele yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğini duyurdu. Personelin büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Komutanlık, söz konusu şahısları şiddetle kınadıklarını ve olaya ilişkin adli sürecin yakından takip edileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 19:15, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 19:22
Jandarma Genel Komutanlığından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarmaya yönelik hakarete ilişkin, "Kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 5. İdari Mahkemesince görülmekte olan 'resmi belgede sahtecilik' davası kapsamında, Marmara Cezaevi 4 no'lu duruşma salonunda, kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

