Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Fırtına BUDO seferlerini durdurdu

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 07:23, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 07:23
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bugün (Perşembe) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş),09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

