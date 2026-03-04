Hastane bahçesinde müziğe 24 bin lira ceza

İnegöl Devlet Hastanesi otopark alanında park halinde olan Murat Ayyer idaresindeki otomobilden yüksek müzik sesi geldiğini fark eden hastane polisi durumu trafik polislerine bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından "yüksek sesle müzik yayını yapmak", "uygunsuz cam filmi takmak" maddelerinden sürücüye 24 bin lira idari para cezası uygulandı.

30 gün süreyle trafikten menedilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 7524 sayılı yeni Kanunla 2026 yılında şu hüküm eklenmiştir:

"Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanılması:

Madde 72 - Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanılabilir. (Ek cümle:12/2/2026-7574/24 md.) Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 3.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

(Değişik ikinci fıkra:12/2/2026-7574/24 md.) Araçlarda Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir."

Kanunun 72. maddesi gereğince yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses cihazı takanlara 21 bin TL ceza ve 30 gün süreyle trafikten men cezası uygulanmaktadır