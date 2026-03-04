İstanbul'un verileri Unit 8200'ün eline geçti mi?

Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında gündeme gelen istihbarat operasyonlarının nasıl yürütüldüğü tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, köşe yazısında İsrail'in teknik istihbarat birimi olarak bilinen **"Birim 8200"**ün dijital veri ve güvenlik kameraları üzerinden yürüttüğü operasyonlara dikkat çekti. Şener, bu yöntemlerin İstanbul'daki bazı veri sızıntısı iddialarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in teknik istihbarat gücü: Birim 8200

İsrail ordusuna bağlı elektronik istihbarat birimi Unit 8200, sinyal istihbaratı, elektronik takip ve veri analizi konularında dünyanın en gelişmiş istihbarat yapılarından biri olarak gösteriliyor.

Şener'in yazısında aktardığı uluslararası basın kaynaklarına göre, İran'daki operasyonlarda bu birim; trafik kameraları, cep telefonu verileri, baz istasyonları ve dijital iletişim ağlarını kullanarak hedef kişilerin hareketlerini analiz etti.

Bu yöntemlerle hedef kişilerin günlük rutinleri, araç hareketleri, iletişim trafiği ve güvenlik düzenleri uzun süre takip edilerek detaylı bir "yaşam profili" oluşturulabildi.

Güvenlik kameraları ve dijital veri kritik rol oynuyor

İddiaya göre teknik istihbarat ekipleri, hedef bölgelerdeki güvenlik kameraları ve trafik sistemlerini analiz ederek kritik veriler elde edebiliyor. Yapay zeka destekli analizlerle bu görüntüler üzerinden hedeflerin hareket alışkanlıkları belirlenebiliyor.

Bu tür operasyonlarda yalnızca kamera görüntülerinin değil;

cep telefonu sinyallerinin,

e-posta ve sosyal medya verilerinin,

seyahat rotalarının,

baz istasyonu kayıtlarının

eş zamanlı analiz edildiği ifade ediliyor.

Şener'e göre bu durum, şehir altyapısında bulunan kamera sistemleri ve veri merkezlerinin güvenliğinin ulusal güvenlik açısından ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

"İstanbul verileri yabancı istihbaratın eline geçti mi?" sorusu

Şener, yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen bazı soruşturmalara da atıf yaparak kentteki veri güvenliği konusunun önemine dikkat çekti.

Köşe yazısında yer verilen değerlendirmeye göre bazı iddianamelerde, İstanbul'da toplanan verilerin yabancı bağlantılı kişiler aracılığıyla yurtdışına aktarılmış olabileceği ileri sürülüyor.

Şener, bu iddialar üzerinden şu sorunun gündeme geldiğini belirtiyor:

"Eğer bu veriler gerçekten yurtdışına çıktıysa, İsrail'in teknik istihbarat birimi Unit 8200'ün eline geçmiş olabilir mi?"

Kamera ve veri altyapısı için güvenlik uyarısı

Yazıda, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan MOBESE, plaka tanıma sistemleri ve şehir güvenlik kameraları gibi altyapıların yüksek güvenlik standartlarıyla korunması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlara göre modern istihbarat operasyonlarında klasik saha faaliyetlerinden çok dijital veri ve elektronik takip sistemleri belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle şehirlerin veri altyapısının korunması, yalnızca teknik değil aynı zamanda stratejik bir güvenlik meselesi olarak değerlendiriliyor.

Şener, bu nedenle Türkiye'de dijital altyapı ve kamera sistemleri konusunda daha sıkı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini savunuyor.

