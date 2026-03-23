Mobil şarj istasyonları resmen yönetmeliğe dahil edildi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte mobil şarj istasyonları ilk kez açık şekilde tanımlandı ve mevzuat kapsamına alındı.

Buna göre:

Sabit elektrik altyapısına bağlı olmayan mobil istasyonlar da faaliyet gösterebilecek

Şarj ağı işletmecileri mobil şarj hizmeti sunabilecek

Bu istasyonlar şarj ağı içinde değerlendirilecek

Bu adım, özellikle acil durumlar ve yerinde hizmetler açısından sektöre esneklik kazandıracak.

Şarj hizmetinde "ek ücret" dönemi sona erdi

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri fiyatlandırma sistemi oldu.

Buna göre:

Şarj hizmeti yalnızca kWh başına fiyat (TL/kWh) üzerinden sunulacak

Kullanıcıdan başlatma bedeli, bağlantı ücreti veya ekipman kullanım bedeli gibi ek ücretler alınamayacak

Tüm fiyatlar şeffaf şekilde ilan edilecek

Bu düzenleme ile kullanıcıların sürpriz ücretlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Fiyat farkına sınırlama: %25 kuralı getirildi

Şarj ağı işletmecilerinin uyguladığı fiyatlara da sınır getirildi.

Yeni kurala göre:

Sadakat sözleşmesi olan kullanıcıya uygulanan en düşük fiyat ile diğer kullanıcı fiyatı arasında

%25'ten fazla fark olamayacak

Ayrıca sadakat sistemi kapsamında kullanıcıdan üyelik veya abonelik ücreti alınması da yasaklandı.

Otoyollarda kartla ödeme zorunlu hale geldi

Elektrikli araç kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli bir değişiklik de ödeme sistemlerinde yapıldı.

Buna göre:

Otoyollardaki hızlı şarj istasyonlarında

Kredi kartı veya temassız ödeme imkanı zorunlu olacak

Bu ödeme yöntemleri için ek ücret alınamayacak

Bu düzenleme ile özellikle yolda kalan kullanıcıların hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi hedefleniyor.

Şarj ağı yapısı genişletildi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte şarj ağı tanımı da genişletildi.

Artık şarj ağı:

Halka açık istasyonları

Ticari faaliyet yürüten özel istasyonları

Mobil şarj istasyonlarını

kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Veri güvenliği ve dijital altyapıya sıkı denetim

Yeni düzenleme ile şarj ağı işletmecilerine bilgi güvenliği konusunda önemli yükümlülükler getirildi.

Bu kapsamda:

Sistemlerin ISO 27001 standardına uygun olması zorunlu hale getirildi

Yetkisiz erişime karşı güvenlik tedbirleri artırıldı

Veri paylaşımı Kurum tarafından belirlenen standartlara bağlandı

Kullanıcıya 7/24 hizmet zorunluluğu

Şarj hizmeti sunan şirketler için kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yeni yükümlülükler de getirildi.

Buna göre işletmeciler:

7/24 çalışan çağrı merkezi kurmak

Şikayet ve talepleri belirli süre içinde sonuçlandırmak

İstasyonların anlık durumunu kullanıcıyla paylaşmak

zorunda olacak.

Elektrikli araç piyasasında yeni dönem

Yapılan değişikliklerle birlikte Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısında daha rekabetçi, şeffaf ve kullanıcı odaklı bir dönem başlıyor.

Özellikle:

Ek ücretlerin kaldırılması

Mobil şarjın sisteme dahil edilmesi

Ödeme kolaylıklarının artırılması

sektörde hem yatırımcıları hem de kullanıcıları doğrudan etkileyecek gelişmeler arasında yer alıyor.