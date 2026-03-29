Gümüşte 68 dolar fırsat mı tuzak mı?

Gümüş fiyatları tarihi zirveden sert düşüş yaşadı. Kısa vadede sert satışlar yaşansa da gümüş için uzun vadeli beklentiler pozitif kalmaya devam ediyor. 2026'da piyasada yaklaşık 67 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor.

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları adeta çakıldı. Ocak 2026'da 121,64 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ons gümüş, 27 Mart itibarıyla 68,20 dolara gerileyerek yaklaşık yüzde 44 değer kaybetti.

Gümüş neden bu kadar sert düştü?

Gümüşteki düşüşün ana nedeni, ABD Merkez Bankası'na yönelik beklentilerin hızla değişmesi oldu. Kevin Warsh'ın Fed başkanlığına aday gösterilmesiyle birlikte piyasalar daha "şahin" bir para politikası beklentisine girdi. Bu da faizlerin yüksek kalacağı algısını güçlendirdi.

Buna ek olarak; ABD 10 yıllık reel faizleri yüzde 4,2'ye yükseldi, dolar güç kazandı, 2026 için faiz indirimi beklentisi sıfırlandı. Faiz getirisi olmayan gümüş, bu ortamda yatırımcılar için cazibesini hızla kaybetti.

Kırılma noktasında sıkışma

Gümüş fiyatları şu anda "düşen kama" formasyonu içinde hareket ediyor. Bu yapı genellikle sert bir kırılmanın habercisi olarak görülüyor.

Destek: 70 66,65 62,87 dolar

Direnç: 72,66 74,09 75 dolar

Özellikle 70 dolar seviyesi psikolojik eşik olarak dikkat çekiyor. Bu seviyenin altına inmesi durumunda satış baskısı hızlanabilir.

Kısa vadede sert satışlar yaşansa da gümüş için uzun vadeli beklentiler pozitif kalmaya devam ediyor.

67 milyon ons arz açığı

2026'da piyasada yaklaşık 67 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Ayrıca gümüş talebinin yüzde 59'unun güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zeka veri merkezleri gibi sektörlerden gelmesi dikkat çekiyor.

Büyük bankaların hedefleri ise oldukça iddialı:

- JP Morgan: 81 dolar

- Citigroup: 110 dolar

- Bank of America: 135 dolar

Gümüş piyasası şu anda hem teknik hem de makro açıdan kritik bir dönemeçte bulunuyor.

68 dolar seviyesi bazı yatırımcılar için fırsat olarak görülse de, teknik göstergeler henüz net bir toparlanma sinyali vermiyor. Bu nedenle uzmanlar, kısa vadede risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor.



