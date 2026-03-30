Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması: Başkan dahil 13 kişiye tutuklama talebi
Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
GÖZALTI SAYISI 17'YE ÇIKTI
Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17'ye ulaştı.
13 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşak Belediyesi Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, Uşak Belediyesi Makam Şoförü Murat Altınkaya, Uşak Belediyesi personeli Cihan Aras, Uşak Belediyesi personeli İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş, Mustafa Yalım, Aslıhan Aksoy, Seher Akay, Kenan Arslan ve Salih Sönmez tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.