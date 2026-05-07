Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş TV100'de yaptığı açıklamada, Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal ile konuştuğunu Yasin Köksal'ın "Ben Ankara'da değilim. Burcu hanım Ankara'da. Burcu Hanım Salı ya da Çarşamba günü AK Parti İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye geçecek" dedi.

Yasin Köksal, "Sizin hakkınızda soruşturma olduğu yönünde iddialar var. Bu iddialardan kurtulmak için mi AK Parti'ye geçmek istiyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benimle ilgili hiçbir soruşturma yoktur. Ben zaten aktif siyasetin içinde olan biri de değilim. Belediyede hiçbir görevim yok. Ben köyümde koyun yetiştirmekle meşgulüm. Hayvan ticaretiyle uğraşıyorum, 300'e yakın koyunum var."

Yarkadaş "Köksal'ın CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la aynı gün AK PARTİ rozeti takacağı belirtiliyor." dedi.